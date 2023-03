Cambiará de fechas el Abierto de Tenis de Los Cabos en el 2024

La Asociación de Tenis Profesionales (ATP), organismo rector mundial del tenis profesional masculino, confirmó que para el 2024, se tendrán dos torneos de tenis profesional en México y se realizarán durante dos semanas consecutivas.

El tour masculino en la temporada 2024 constará de 63 torneos en 29 países, y entre los cambios anunciados más destacados es que el abierto de tenis de Los Cabos que hasta el presente año todavía se disputará durante julio y agosto, para el 2024 se celebrará del 26 de febrero al 02 de marzo.

En exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Geoffrey Fernández, director del Torneo ATP en Los Cabos, comentó los beneficios que trae el cambio de fechas para este gran torneo, el cual, por cierto, ha crecido considerablemente, y que se han buscado las que seas mejor para el torneo y para el proyecto.

En conjunto con la ATP se brindó una solución para que la temporada no esté tan congestionada y se jueguen la mayor cantidad de torneos sin saturar a los jugadores.

“Los Cabos siempre ha sido una sede que ustedes saben, el verano es una temporada bien complicada por el calor, la gente local no está en el destino, el tráfico turístico no se encuentra tampoco o no es tan alta la ocupación hotelera como en otras épocas del año, y bueno al final del día, la ATP anunció este martes que a partir del 2024, Los Cabos será la semana 8 del año, o sea, será la tercera semana de febrero, una semana antes de Acapulco”.