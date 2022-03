Tiene razón el presidente en turno cuando manifiesta que hay muchos pobres en México. En lo que diferimos, es en el cómo disminuir su número. No es con dádivas, ni con regalos que se puede lograr. Necesitamos crear nuevos empleos bien pagados. Para que esto suceda, tiene que haber inversión privada, en un régimen que no la fomenta y parece querer que todos seamos pobres, que según el presidente es una virtud.

No le pedimos nada, solo elimine la burocracia y déjenos trabajar. Para que los extranjeros vengan a invertirlo. La cercanía con USA, el mercado más importante del mundo no es una razón suficiente por sí sola, para invertir en México, si no se respetan los compromisos ni se respetan las leyes.

Me doy cuenta de que usted se enorgullece de ser terco y que ni yo, ni nadie, lo va a hacer cambiar de opinión, lo cual es una lástima ya que es de sabios cambiar.

También quiero preguntarle ¿por qué se encerró en Palacio Nacional detrás de una elevada barda metálica.? A los ladrones y narcos si los recibe, pero ¿tiene miedo a una manifestación de mujeres? ¿Qué cree que le van a hacer? Usted ha ignorado a las mujeres, les quitó las guarderías y las escuelas de tiempo completo, que les permitían trabajar sin angustias. Tienen muchos reclamos legítimos que hacerle y usted se esconde. ¿Cree que así se les va a olvidar?

Cada vez nos da más razones a más mexicanos para salir corriendo cada vez que oímos López o MORENA.

Por: Carlos Rojas Magnon