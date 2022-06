Cambios en OOMSAPAS Los Cabos; nombran nuevo gerente en CSL

Tal como lo anunció hace poco más de un mes, el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs, este 28 de junio efectuó el primer enroque de funcionarios para la delegación de Cabo San Lucas en puestos claves como la secretaria general y la gerencia del Oomsapas.

Al respecto el alcalde cabeño, manifestó que el cambio de funcionarios en la delegación Sanluqueña es para que las cosas funcionen bien, no obstante, habrá más cambios por el bien de toda la administración

“Si alguien no funciona, ese va para fuera, después de 9 meses no tiene razón de ser, estarlos cambiando de área, pero ahorita como si está funcionando, pero como queremos que funcione más, en ese sentido vamos a dar los nombramientos”, manifestó.

Así mismo, pidió a los funcionarios públicos que ante la necesidad de la población la respuesta no sea no que no hay presupuesto y dijo ” hay que buscar el cómo sí“.

En ese sentido, la secretaría general de Cabo San Lucas queda a cargo de Jorge Luis Sánchez Sandoval, en tanto que la gerencia del organismo operador de agua potable en Cabo San Lucas es para Carlos Nájera Navarrete; la coordinación de atención ciudadana en la dirección de Seguridad Pública delegacional es para Rodrigo Orantes, en tanto que la coordinación de Servicios Públicos queda a cargo de Gregorio Canales.

Tras la toma de protesta correspondiente por parte del edil y tras la instrucción de trabajar por el bienestar de la población es cómo a partir de ese martes 28 de junio, los antes nombrados inician funciones.

“Estos enroques a 9 meses de la administración son necesarios para oxigenar las áreas y ponernos a trabajar, hemos visto algunos vicios en las áreas, vemos las cosas muy naturales y yo creo que es necesario tener siempre otra visión de que las cosas tienen que mejorar; no se trata te venir a correr a nadie, se trata de trabajar, ponerse de acuerdo y privilegiar el diálogo ante todo y dar resultados”, enfatizó.

De igual forma y para concluir, el alcalde llamó a los funcionarios a tomar en cuenta a los trabajadores y que les doten del material indispensable para efectuar sus labores, por lo que, de necesitar apoyo, se acerquen a las direcciones generales, para juntos, trabajar por la gente de Los Cabos.