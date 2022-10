Camiseta alternativa de Dinamarca generó aún más polémica

El Mundial de Qatar ha sobresalido más por las políticas de prohibiciones a los asistentes que por el fútbol y es que es sabido por todos que los usos y costumbres que rigen la región de Qatar, son más que estrictas y no concuerdan con mucha de la cultura de los países de occidente.

En este punto, Dinamarca es una de las selecciones que ha encontrado la manera de mantenerse como activista “visible” o “invisible” durante todo el torneo, que ha costado tantas vidas en su organización.

Sobre este tema, la marca Hummel explicó el diseño de las camisetas para Qatar:

“Hemos quitado todos los detalles, incluso nuestro logo por qué no queremos que sea visible durante un torneo que ha costado la vida de tantas personas. La suplente será una negra en señal de luto. Apoyamos a la Selección Danesa en todo momento, pero eso no es lo mismo que apoyar a Qatar como nación anfitriona”, publicó en Twitter la empresa Hummel, que viste al conjunto danés.

La polémica por el número de trabajadores muertos y heridos durante las obras no se ha saldado, Qatar ha negado todas estas acusaciones. Sin embargo, una investigación por corrupción por parte de autoridades francesas sigue abierta, y en 2020 Estados Unidos acusó a tres funcionarios de la FIFA de recibir pagos

“Mi vida es como estar en una cárcel. El gerente de la empresa dijo: si quieres quedarte en Qatar cierra la boca y sigue trabajando”, expresó Deepak, un obrero metalúrgico de las obras del Estadio Jalifa.

Migrantes procedentes de Bangladesh, India y Nepal que trabajaron en la reforma del emblemático Estadio Jalifa, el ajardinado de las instalaciones deportivas y zonas verdes circundantes de la denominada “Aspire Zone”, están siendo explotados.

Algunos son objeto de trabajo forzado. No pueden cambiar de trabajo, no pueden salir del país y suelen tener que esperar meses para cobrar sus salarios. Mientras, la FIFA —organismo internacional de gobierno del fútbol—, sus patrocinadores y las empresas de construcción implicadas se preparan para obtener ingentes beneficios económicos de la celebración del torneo.

La Selección Danesa forma parte del Grupo D, junto a Australia, Francia y Túnez. Justamente, contra los africanos van a debutar el martes 22 de noviembre.

Hay aún otras empresas que no están del todo contentas con el manejo de sus marcas o productos en esta justa deportiva y que a su vez, no han podido retirarse por el contrato firmado con la Federación organizadora, quien a pesar de no haber comenzado con el certamen aún, ya ha tenido que librar varios inconvenientes.