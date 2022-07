Proponen regreso de los cursos de educación vial

Debido a la falta de acciones por parte de las autoridades locales para prevenir los accidentes automovilísticos en el municipio de Los Cabos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió llevar a cabo una campaña permanente de educación vial para culturizar a la población en este tema y hacer valer la Ley.

Florencia Olachea, presidenta en funciones del Comité Directivo Municipal, en rueda de prensa dijo que hace unos días empezaron a entregar a la población trípticos sobre el significado de los señalamientos viales, así como la importancia de respetar a los ciclistas, motociclistas y peatones.

“Solamente han salido a dar declaraciones que no nos llenan como ciudadanía, no presentan una solución real a la problemática, no es sólo decir, reduce la velocidad, no uses el celular, usa el cinturón de seguridad, sino también culturizar a toda una sociedad”.