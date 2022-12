“Edición de campeones” es un evento de freestyle con causa

La liga de Freestyle Baja Underground, realizará este domingo 18 de diciembre la “Edición de Campeones”, un evento con causa, pensado para todas las y los niños de bajos recursos del municipio de Los Cabos, con el cual se busca fomentar el talento local dentro del género del Rap y ofrecer un regalo para la infancia.

Israel Eligia Fuentes, organizador de Baja Undergound, en exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, dio más detalles sobre esta nueva “Edición de Campeones” con causa, en donde hizo mención que la liga ha ofrecido eventos con causa desde hace ya tres años.

En el mundo del hip hop, el freestyle es la habilidad de rapear de forma improvisada, con o sin micrófono, sobre una base o sin esta. A la persona que improvisa se le llama rapero, MC, freestyler, improvisador o gallo (únicamente en el caso de las batallas).

En el caso de los países de habla hispana, se hacen competencias donde los participantes rivalizan haciendo freestyle. Pueden ser versos improvisados o escritos, este último solo siendo permitido con una estipulación previa.

Con un límite de 16 integrantes, es como dará inicio la “Edición de Campeones”, la cual se desarrollará en punto de las 18:00 horas en el parque Las Palmas, ubicado en San José del Cabo. Dicho evento contará con la participación de Willy Jaramillo y Silver Ecko Mohamed, los requisitos para la participación dentro de esta batalla de Freestyle son sencillos: únicamente presentar algún juguete nuevo o en buen estado y contar con muchas rimas, versos y una buena improvisación.

Para Israel Fuentes, la importancia de la realización de estos eventos está enfocada en quitar el estigma que envuelve al género del Hip Hop y el Rap, ya que en muchas ocasiones estos géneros son catalogados como actividades de vandalismo.

“Esto es amistad, conciencia y es improvisación, no cualquiera lo puede hacer, yo soy organizador y yo no sé improvisar, esto es una cultura bonita, de la cual el gobierno no ha mostrado interés para hacerle difusión, nosotros nos enfocamos y nos encargamos de promover la cultura de la música urbana y de enviar representantes a diferentes estados de la república mexicana”.