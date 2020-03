Canacintra llama a la prudencia, tranquilidad y unión ante esta emergencia por Covid-19

San José del Cabo.-Ricardo Davis Smith presidente de Canacintra Delegación Los Cabos hizo un llamado a la población, a todas las agrupaciones, a los padres de familia, a las autoridades, a los maestros, a los industriales y comerciantes a enfrentar unidos esta situación por el Covid-19, solicitar información oportuna y seria a las autoridades de salud y seguir las recomendaciones.

“Necesitamos estar bien informados pero no a través de rumores, no a través de chismes, no a través de todo tipo de desinformaciones de buena o de mala fe, lo que necesitamos es sensatez, prudencia, ecuanimidad, patriotismo, amor a nuestra tierra y a nuestras familias, Requerimos que las cámaras, universidades, sindicatos, padres de familia, deportistas, industriales, empresarios, comerciantes, maestros, agricultores, ganaderos, pescadores, transportistas, hoteleros, empleados, inversionistas, Trabajadores intelectuales, amas de casa, todo el tejido social todos Los Cabos, todos los sudcalifornianos, tengamos confianza en nosotros mismos, en nuestras autoridades, en nuestras instituciones, en nuestra palabra y nuestra inteligencia y emoción ante un fenómeno nunca visto en la época moderna”.