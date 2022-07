Canacintra Los Cabos propone obras integrales de infraestructura hidráulica

Gustavo Vizcarra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en el municipio de Los Cabos, dio a conocer como prioridad el empujar los proyectos hidráulicos en el municipio como la creación de represas, reestablecer o abastecer los mantos acuíferos, además de proteger de desastres las zonas vulnerables.

Señaló que Canacintra ha desarrollado ésta y otras propuestas más, en el que desde luego, se requiere del apoyo de las autoridades en sus tres niveles de gobierno debido a lo costoso de las obras y proyectos que deben desarrollarse en etapas como por ejemplo el encauzamiento en Cabo San Lucas.

“Hay que unir un más los esfuerzos y trabajar en conjunto para que nos sean esfuerzo aislados, no significa que no estemos trabajando de la mano con las autoridades, ya que tenemos mucho contacto con la autoridad municipal y estatal, pero sí han tomado parte de estás soluciones, obviamente no se pueden hacer por los montos económicos que son muy difíciles de obtenerlos, pero se puede empezar por etapas”.