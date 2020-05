Canaco estima aumento de empresas que no reabrirán en La Paz

Foto: Cortesía

La Paz.-Catastrófico el escenario para el municipio de La Paz, de no comenzar la actividad económica el 1 de junio, reveló la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en La Paz (Canaco; Servitur La Paz).

Al respectó, Alonso Gutiérrez Martínez, presidente de la Cámara de Comercio (Canaco) en La Paz, señaló que, de postergase la reactivación económica hasta el 15 de junio, se estima aumentará de 18 a 30 el porcentaje de empresas que no podrán reabrir en La Paz por la pandemia, lo que dejaría poco más de 30 mil desempleos.

“Con el anuncio que estamos en una situación de semáforo en rojo por parte del Gobierno Federal, no vamos a poder abrir los negocios paulatinamente como se tiene pensado el primero de junio. Entonces se tendría que postergar para el 15 de junio que, sin duda el porcentaje va a subir y si seguimos en semáforo rojo y la sociedad no nos apoya, vamos a tener que movernos hasta principios de julio y si fuese así, nosotros vemos un panorama que va a crecer para estas empresas que no van a poder abrir. Ese 18% va a subir a un 28 o 30 por ciento, estaremos hablando que sería más catastrófico el poder detener que las empresas abran”, declaró.