Canaco Los Cabos revela que al menos el 20% de los negocios ya no podrá abrir

Ignacio Labandeira, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Los Cabos señaló que si bien es cierto en el municipio no se ha realizado un censo con los comercios para determinar hasta la fecha cuántos han cerrado definitivamente y cuántos van a poder reabrir una vez pasada la contingencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, destacó que aproximadamente el 20% de los negocios ya no van a abrir, esto de acuerdo dijo, al acercamiento que han tenido los comerciantes con la cámara:

“Hemos visto algunas empresas que ya han sacado cosas de los locales, desgraciadamente hay mucha gente que ya no va a poder continuar operaciones por las rentas ya que los costos son muy altos, nosotros calculamos sin haber hecho una encuesta pero por comentarios de algunos de los afiliados que se acercan a la cámara que nos hablan para ver cómo va la situación, calculamos que uno de cada cinco negocios no van a abrir, estamos hablando de un 20% de negocios que no van a abrir, de todos modos podemos decir que lo que es el 2020 se ha perdido, aquel negocio que como vulgarmente decimos salen tablas, teniendo ingresos y egresos iguales ya habrá salido triunfador”.