Cancela Secretaría de Energía verificación vehicular

La Secretaría de Energía (SE) del Gobierno de México, dio a conocer que fue cancelada la verificación vehicular para todos los automotores de menos de 3.8 toneladas, con la intención es ‘no afectar la economía de los mexicanos’.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la SE señaló que el programa, que iniciaría el 1 de diciembre del 2022 a nivel nacional, queda sin efecto, ya que representa un gasto adicional no contemplado por las familias mexicanas.

Fue en mayo de este año cuando la Secretaría de Energía dio a conocer el programa de control de emisión de gases, mismo que generó malestar en los propietarios de vehículos, ya que contemplaban exámenes a automóviles desde los 4 años, si se adquirió nuevo, y posteriormente cada 2 años.

Con ello, todos los vehículos de menos de 3.8 toneladas no deberán pasar por este filtro de emisión de gases, sin importar sin son de uso particular o público, aunque no exenta de cumplir las estipulaciones en los estados donde las verificaciones son obligatorias.

La justificación señala que, en caso de no pasar la prueba, los propietarios, además de destinar recursos para el examen, deberán invertir en mejorar las condiciones mecánicas de los vehículos, afectando así sus condiciones económicas.

La norma 236 indicaba que “vehículos nacionales y extranjeros con no más de 1,000 kilómetros recorridos tendrían que acreditar la nueva verificación vehicular. Aplicaría para vehículos de transporte particular con cuatro años posteriores a la fecha de su comercialización como vehículo nuevo, y después de entonces cada dos años hasta el noveno año”.

No señala el comunicado si la norma entrará en vigor en 2023 o se cancela de manera definitiva.