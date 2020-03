Cancelan llegadas todas las líneas navieras de cruceros a los puertos del Pacífico mexicano

Cabo San Lucas.- José Arturo Musi Ganem, presidente de la Asociación Mexicana de Cruceros, dio a conocer que la pandemia desatada a nivel mundial de Covid19 está generando un severo impacto que no se había registrado en la historia del turismo náutico del Pacífico Mexicano y es la cancelación de todos los arribos de cruceros para los próximas 5 semanas, actualmente navegan embarcaciones que se encuentran ya en ruta, mismos que al regresar a los puertos de origen ya no zarparan más, esperando en 2 semanas ya no recibir ningún buque turísticos en los puertos de Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta.

Explicó que las líneas Disney, Princess, Norwegian, Holland America, Regent Seven Seas, Carnival, Celebrity, Amadeo, entre otros cancelaron arribos para próximas fechas, “es una situación inédita que nunca se había vivido, así que toda la industria está preocupada ante el caso”.

Detalló que el tema de Coronavirus no sólo afecta al turismo náutico sino también otras industrias y sectores productivos, debido a que no habrá cruceristas por un buen rato, “no sabemos cuánto tiempo dure esto, actualmente los navieros dijeron un mes, sin embargo las líneas navieras podrían estar fuera de servicio hasta 2 meses, depende de cómo se vayan dando las cosas ya que cada día hay noticias nuevas”.