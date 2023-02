El cáncer infantil, un tema que es necesario hablar

El cáncer infantil es una de las principales causas de muerte entre niños y adolescentes. Respecto a las cifras nacionales, el Instituto de Salud para el Bienestar informó que se presentaron al rededor de 5,000 casos en el 2021.

Para Baja California Sur,, en cuanto a la lucha contra el cáncer infantil en el 2022, la entidad se colocó como la tercera de México en presentar un índice de sobrevida de cinco años en niños diagnosticados con este padecimiento.

Al respecto el médico internista José Natividad González González, comentó que los tipos más comunes de cáncer infantil, son el hematológico, como la leucemia o el linfohemático. Mientras que en edades más avanzadas se presentan otras tipologías.

“A nivel de pediátrico, el más frecuente es el hematológico, leucemias y de desarrollo generalmente en huesos; luego entra el grupo de adolescentes, por adolescentes, me refiero entre los 17 a los 23 – 24 años aquí, es hueso y testículo, en ambas si lo ves lineal. Pero va a predominar siempre el hematológico, leucemia, sobre todo leucemias y linfomas”.

A diferencia del cáncer que se desarrolla en los adultos, que pueden ser provocados por elementos externos al organismo, la enfermedad en los infantes es generada, principalmente, por la carga genética, es decir, existen antecedentes oncológicos en los familiares.

“En el caso de los pediátricos y juveniles, es más carga genética es decir, antecedentes de familia que por una condición ambiental. No hay un factor predisponente como tal. La presencia de Virus de Papiloma Humano en el paciente pediátrico, si le va favorecer más lesiones, sobre todo en piel y en cavidad oral que los que no tienen Virus de Papiloma Humano”.

Siguiendo las recomendaciones dadas en el 4° Seminario de Lucha contra El Cáncer, los familiares de los menores deben de estar atentos a los síntomas, ya que son señales de que algo anda mal en el organismo de los más pequeños. La pérdida de peso, cansancio, inflamaciones crónicas, sangrado en el tubo digestivo, son algunas de las razones para acudir con el pediatra o médico familiar.

De acuerdo con el dr. Natividad González, el proceso de curación de este padecimiento se basa en diferentes tratamientos que dependen del tipo de cáncer, aunque las más comunes son las quimioterapias y radioterapias. Sobre esto recalcó que en México hay tazas de un 90% en la efectividad en los tratamientos. Esta efectividad varía según la continuidad que se le dé.

“No solamente en pediátricos es que se interrumpe el tratamiento oncológico, al cáncer no le puedes dar ni una sola ventaja. Una vez que inicia ese tratamiento no puede suspenderlo, es la gran preocupación social y de toda la gente. Decir no importa el número de veces que te den tratamiento, pero que sea en el momento y tiempo oportuno, esa es una condición de altísimo riesgo para recibir el cáncer, la recaída por el cáncer o las metástasis”.