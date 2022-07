Cancha de fútbol “4 de Marzo” necesita intervención urgente

Las inspecciones a los diversos complejos deportivos no se detienen; nuestro municipio necesita ser informado de que no todo es tan grato como parece y aun con buenos sitios, hay muchísimas canchas que dejaron de ser atendidas desde tiempo atrás y necesitan un rejuvenecimiento para un uso correcto por parte de la sociedad deportiva.

Se han explorado canchas de futbol y basquetbol en San José del Cabo como las de Rosarito, Zacatal y la Unidad Deportiva Aragón Ceseña y ahora tocó el turno de movernos a Cabo San Lucas para conocer el estado actual de la ubicada en el parque recreativo “4 de Marzo” y probablemente esta es la peor de las 4.

En general, este recinto futbolístico padece los mismos problemas que los demás casos ya mencionados, pero llevado a un grado más extremo. Iniciamos el recuento diciendo que a pesar de estar en plena primavera, la cantidad de hojas secas de árbol es considerable de esto se deduce que durante al menos un par de meses, la cancha no ha recibido el aseo correspondiente, pues estas se aprecian en todos los rincones del lugar; de igual manera, hay basura como cajas de cigarros, algo irónico para una cancha deportiva, bolsas de frituras e inclusive, se observan fragmentos de vidrio esparcidos en la zona de la portería.

Como en ocasiones anteriores, el mayor desperfecto que cuenta esta cancha de Cabo San Lucas es su superficie, porque solo una cuarta parte de esta cuenta todavía con el pasto sintético; el material instalado en un principio está tan desgastado y en mal estado que no atrae otra cosas más que riesgos a los jugadores.

Un problema que como tal no afecta la dinámica del lugar pero que de igual forma se debe recalcar es el vandalismo; si bien en sus paredes se observan dibujos bien hechos y otros no tanto, no es el lugar para realizarlos.

En esta cancha de fútbol rápido hay tanto que requiere de atención que si no se soluciona pronto, morirá.