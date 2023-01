Más de 37 canchas deportivas presentan afectaciones en Los Cabos

La gente cada vez busca más espacios deportivos de calidad y con fácil acceso a las zonas residenciales, en buenas condiciones y con una infraestructura adecuada para la práctica de actividades recreativas que le permitan tener una mejor calidad de vida.

Algunas ciudades mantienen sus canchas y unidades en óptimas condiciones, mientras que otras, como Los Cabos, han descuidado sus instalaciones en los últimos años. Un diagnóstico entregado por el ayuntamiento, a través del portal “Transparencia”, exhibe las pésimas condiciones en que se encuentran los espacios deportivos del municipio.

En dicho diagnóstico se informa que al menos 37 canchas presentan daños en sus instalaciones, entre las cuales, siete tienen afectaciones mínimas como lo son la cancha de la colonia Vista Hermosa en la calle Villa Cádiz, la cancha de la colonia Rosarito por Boulevard Forjadores, la cancha de la colonia Primero de Mayo, así como las unidades ubicadas en las colonias Ánimas Bajas, Fovisste Veredas, Las Veredas y Vista Hermosa.

La información entregada por la dirección municipal de Operación y Mantenimiento revela que 18 canchas se encontraron con daños medianos, como la canchas de fútbol rápido en el Parque Puerto Nuevo y en la colonia Vista Hermosa.

A la lista de instalaciones afectadas se suman otras 12 canchas con daños catalogados como fuertes: el campo de fútbol en la colonia Guaymitas fundador, a espaldas de Soriana; la cancha de la avenida Agrónomos en la colonia Vista Hermosa, la cancha de la Policía en la colonia Magisterial, y las canchas instaladas en el fraccionamiento Puerto Nuevo, en la comunidad de La Playa, en la colonia Santa Rosa y Zacatal.

Entre los daños reportados destacan la falta de pintura y de porterías; la ruptura de malla ciclónica o vandalismo por medio de grafitis, la falta de luminarias, de pasto o alfombra artificial, de drenaje pluvial y emparejamiento de la carpeta en pistas de carreras.

Para conocer las afectaciones, esta casa editorial visitó el estadio de Santa Rosa en San José del Cabo, donde todos los días cientos de deportistas se concentran en sus instalaciones para practicar deporte, ya sea en la pista o en las escaleras de sus gradas que carecen de protecciones, tubos, y barandales.

Cuestionados al respecto, los usuarios entrevistados lamentan las condiciones en que se encuentran los espacios deportivos de la ciudad. La falta de mantenimiento y atención por parte de las autoridades son una queja constante y recurrente entre los usuarios del estadio y los vecinos de la zona.

“Creo que sí ocupa más mantenimiento, se necesita colocar una duela, el pavimento desgasta la suela de los zapatos y no se camina a gusto se liga darle mantenimiento a la pista, a las canchas de fútbol, tu puedes observar es pura arena, podría tener pasto, no hay máquinas para hacer ejercicio, alumbrado”.

Otro de los deportistas que se encontraba realizando su rutina deportiva en la pista de atletismo, expresó a CPS Noticias su punto de vista sobre las condiciones de este inmueble y de las canchas en Los Cabos.

“Le falta mucho, como ves está descuidado, no tenemos la infraestructura, esos vados que están ahí (en la pista) pueden hacer que se te doble el tobillo, un mal paso por el declive que hay y en cuestión de mantenimiento no se ve que le den muy seguido, yo creo que estamos en un nivel muy bajo”.

Aquí lo que más se usa es caminar y correr, que arreglaran la pista para llevar un paso firme se liga aquí lo que estaría bien que hicieran sería que pusieran aparatos para hacer ejercicio como hay en otros lugares.

Sin embargo, no todas las afectaciones son responsabilidad del gobierno, de acuerdo con el encargado del espacio deportivo, Pastor Guzmán, quien comentó que los usuarios no siempre son cuidadosos con el uso de los espacios públicos y destacó que muchas personas no cuidan los inmuebles, rompen los vidrios, pintan las puertas, entre otros actos vandálicos que generan las malas condiciones de los inmuebles.

“La gente también no se presta, de nada sirve que el gobierno haga tantos trabajos por querer quedar bien con el pueblo, yo como trabajador del palacio, digo lo mismo, la gente no es precavida, vencen las puertas, las dejan deterioradas, se las roban, los vidrios todos quebrados, las ventanas, adentro es un basurero, han venido otras administraciones, han querido hacer las cosas pero la gente no respeta, y muchos de ellos son los estudiantes de aquí del CECYT 04, de la secundaria 34”.

El plan municipal de desarrollo (2021-2024) identifica las malas condiciones de los espacios deportivos y destaca una reducida oferta para disciplinas distintas al futbol, básquet y voleibol, y un importante número de equipamientos deportivos que requieren de mantenimiento y tienen distintos grados de deterioro.

Las autoridades del Ayuntamiento de Los Cabos han planteado implementar un programa de limpieza, mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos del municipio, que incluya acciones a realizar, equipo necesario y frecuencia, pero hasta ahora se desconocen los avances de dichos programas.

Es por ello que se solicita que las autoridades pongan atención a la falta de condiciones en los recintos deportivos, pero de igual manera, se solicita a la población que si son testigos de algún acto vandálico a los espacios públicos lo denuncien a las autoridades o a esta casa editorial por medio de 624-108-18-73 o en redes sociales de Tribuna Digital.