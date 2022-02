“Canelo” Álvarez enfrentará a Bivol el 7 de mayo

A través de redes sociales, el pugilista tapatío confirmó que se enfrentará a Dmitry Bivol el próximo 7 de mayo.

Canelo y Bivol han llegado a una acuerdo y el combate se realizará en las 175 libras con esto el mexicano busca conquistar la categoría.

🇲🇽 ¡Es oficial! #CaneloBivol

Pelearé este próximo 07 de mayo contra Dmitry Bivol por el Campeonato Mundial de la WBA Semicompleto en las 175 lb. Próximamente confirmaremos la sede.

🇺🇸 It’s happening! #CaneloBivol

I will fight this upcoming May 7th against Dmitry Bivol. pic.twitter.com/9K0IBCMHXD

— Canelo Alvarez (@Canelo) February 25, 2022