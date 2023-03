Canelo Álvarez vuelve a decirle que no a David Benavidez

El pasado fin de semana, David Benavidez venció de manera contundente a Caleb Plant y aprovechó la vitrina para nuevamente retar al mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

“Quiero probarme ante el “Canelo”, siento que me tiene que dar esa oportunidad, es algo que me he ganado. La única pelea que la gente quiere ver es la de Canelo contra Benavidez”, dijo en su momento el pugilista de Estados Unidos.