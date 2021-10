Canirac no apoya reforma energética; exigen bajo costo para BCS

Luego de que el Consejo Coordinador Empresarial de La Paz se manifestara en contra de la iniciativa de reforma energética que presentó el Ejecutivo Federal el pasado 30 de septiembre, al señalar la imposición a los mexicanos de, adquirir energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad a un alto costo, deficiente y contaminante.

Lorena Hinojosa Oliva, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Baja California Sur, manifestó que sexenio tras sexenio reformas han ido y venido, por lo que, en sus más de 30 años como empresaria ha constatado que se trata de una mentira, dijo, tan es así que, a la fecha en Baja California Sur, se cuenta con la energía más cara del país.

“Nos sumamos, como empresarios que somos todos en Baja California Sur, a que realmente se aterricen situaciones creíbles, se aterricen propuestas de bien común, porque lo repito, con pruebas en la mano, tenemos la energía máscara todo el país; los mexicanos de a pie, en nuestras casas, en nuestras empresas, pagamos muchísimo y sufrimos de cortes de energía eléctrica; hay que, si, buscar energías limpias, buscar el bien común”, afirmó.

Así mismo, indicó que, como consejo empresarial, no piden que se les regale nada, sino que se trabaje de manera conjunta, pues el tema energético no es un tema que solo aqueja al sector restaurantero, por ello, han se han dado a la tarea de acercarse con los altos mandos, no hoy, no ayer, sino desde hace años, sin tener una respuesta favorable.

“Hemos estado sentados compañeros empresarios de Los Cabos, de La Paz, de Comondú, de Loreto, con las autoridades máximas de la toma de decisiones en el caso específico de la energía eléctrica y siempre ha sido caso omiso, no me lo han dicho, yo estaba ahí junto con mis compañeros y no nos toman en cuenta, lo que se decide en la cúpula máxima del Gobierno Federal, es abismalmente opuesto a la realidad que vivimos los mexicanos”, indicó.

Concluyó al mencionar que, no están negados a recibir y trabajar con tecnologías renovables y menos contaminante, por lo que siempre y cuando las autoridades lo permitan, se sumarán para que por primera vez llegue un servicio de calidad y bajo costo a BCS.