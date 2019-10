Capacitan a docentes de Mulegé para mejorar la enseñanza en matemáticas

El método Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas enseñar de manera divertida

Con el propósito de llevar capacitación a todos los rincones del Estado, la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur a través de la Dirección de Primarias, organizó un curso para docentes sobre la estrategia de Otros Algoritmos para las Operaciones Aritméticas (OAOA) en la Zona Escolar 35 en el municipio de Mulegé, informó Felipe Reyes Amador, titular del área.

El funcionario señaló que los cursos estarán a cargo de Andrea Lucía López Guerrero, quien es docente en la primaria “León Cota Collins” de Cabo San Lucas y quien comparte sus experiencias sobre la aplicación del método OAOA a profesores de primarias, tanto de Los Cabos como del resto de la entidad.

En ese sentido agregó que a través de actividades académicas que se han impulsado en la actual administración estatal, los docentes sudcalifornianos han mejorado su trabajo en las aulas y de esta manera han contribuido al avance de resultados en matemáticas dentro de las evaluaciones como PLANEA.

El titular de la dirección mencionó que en el cuarto foro internacional la SEP Estatal, ofreció talleres sobre esta metodología a cargo del profesor proveniente de Islas Canarias, Antonio Martín Ramón Adrián, quien demostró que el aprendizaje de las matemáticas puede ser divertido a través de estrategias que interesen más al alumnado.

Agregó que la estrategia no solo pretende renovar los algoritmos tradicionales de las operaciones aritméticas, sino englobar todos los aspectos que tienen que ver con esta disciplina y al mismo tiempo acabar con la idea, “las matemáticas no se me dan”.