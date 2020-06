Capacitan a personal del TSJE sobre medidas de prevención por Covid-19

La Paz.- La Secretaría de Salud de la entidad impartió una capacitación a personal de intendencia y servicios generales del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sobre la aplicación de medidas de higiene básica a seguir en las diversas áreas de trabajo para reducir riesgos de transmisión por Covid-19.

En esta labor que fue desarrollada por promotores de salud, se enfatizó la importancia de llevar a cabo la desinfección continua de objetos y superficies de uso común, como son equipos de cómputo, archiveros, manijas, puertas y mobiliario en salas de espera, indicó el secretario del ramo en el estado, Víctor George Flores.

“En este tipo de capacitaciones, mismas que se llevan a cabo con diversas instituciones y organizaciones productivas, se resalta la necesidad de contar con un responsable de seguimiento y supervisión de las medidas preventivas, como es la toma de temperatura a cada trabajador antes de iniciar con sus labores y en caso de que ésta sea igual o superior a los 37.4°C, sea trasladado a su casa para aislarse y notificar a la Secretaría de Salud.

Se enfatiza a los responsables de las instituciones la relevancia de que garanticen la disponibilidad de insumos para la correcta higiene de manos y verificar que se tenga una estación para desinfectar el calzado en las entradas de las instalaciones, comentó el funcionario al agregar que también se recomienda sensibilizar constantemente a los trabajadores para que guarden la sana distancia, que no saluden de mano, beso o abrazo y que no se toquen el rostro.George Flores, puntualizó que la reapertura económica no implica que la epidemia esté superada, de ahí que se convoque a la población para que continúe con el resguardo domiciliario y salgan para lo estrictamente necesario, ya que el relajamiento de las medidas preventivas puede provocar un incremento de casos por esta enfermedad.