Capacitan a personal de la CEDH en temas de diversidad sexual y género

Los colectivos de la comunidad LGBT ‘Aliadxs’ y ‘La Paz es Diversa’ imparten el taller “Diversidad Sexual, Género y Derechos Humanos” a 23 elementos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Baja California Sur, con la finalidad de hacerlos reflexionar sobre los retos a los que se enfrenta este sector de la población.

Al respecto, el presidente del organismo, Elías Camargo Cárdenas, dijo que de manera previa, estas asociaciones hicieron un diagnóstico preliminar al personal de la comisión para saber el conocimiento que tenían en torno a estos temas.

“No hay tantas quejas pero eso no significa que no haya violaciones a los derechos humanos de la comunidad LGBT, sí las hay, pero las mismas instituciones no han creado esa apertura para que la sociedad se acerque, por ejemplo, me comentaban que estaban sorprendidos porque jamás les habían abierto Las puertas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, indicó.