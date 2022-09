También hay capillas que carecen de servicios: Oscar Leggs

Ante las críticas emitidas por el obispo Miguel Ángel Alba Díaz, donde realizó una fuerte crítica hacia el destino turístico de Los Cabos, en el cual señaló la falta de servicios, a pesar de tener gran presencia de turismo extranjero. El edil cabeño Oscar Leggs Castro de nueva cuenta dió una fuerte respuesta a quienes se han encargado de minimizar los trabajos realizados por la XIV administración de Los Cabos.

Es de esta manera como Oscar Leggs Castro externó su respeto para el obispo Miguel Ángel, sin embargo, el munícipe mencionó que también existen capillas sin las condiciones necesarias para lo feligreses, indicando que a él le ha tocado echarle piso algunos recintos.

“Mil respetos para el obispo si es cierto, el obispo a dicho claramente que hay colonias que carecen de los servicios más elementales, yo también digo lo mismo, también hay capillas que carecen de lo más indispensable, me ha tocado a mí echarles el piso de perdida para cuando vayan los fieles a rezar que estén en buenas condiciones, todos tenemos carencias, el santuario cuanto tiempo tiene ahí en La Paz”.

Suman 3 declaraciones las que se han emitido a poco menos de un mes de que el alcalde de Los Cabos rinda su primer informe de gobierno, cada una de ellas enfocadas con la misma base; la falta de servicios y obra pública que carece en la entidad. Faitelson periodista, obispo Miguel Ángel y ex síndico Mario Alejandro son algunas de las personas que han emitido su opinión con respecto a lo que se vive en Los Cabos a lo que Oscar Leggs continúa externando que en su administración se sigue trabajando para rescindir los actos que se han expuesto puntualizando, así que no existe ninguna entidad en el país que no sufra carencias.

“Nosotros estamos trabajando y dando resultados, de cara al pueblo, de cara a la gente y cuando sea necesario, no caigo en provocaciones así pero cuando sea necesario puntualizar y poner las cosas en su lugar lo hacemos, como el día de ayer que respondimos por ahí aun síndico”.

“Y pues va a haber varios siempre que no van a estar de acuerdo, pero pues que compren algo pal ardor”. “No existe ni un solo lugar en el país que no tenga carencias y que no tenga cinturones de miseria”.

Con casi un año al mando del municipio de Los Cabos algunas cosas han salido bien y otras no tanto en las decisiones de la administración de Los Cabos, será importante conocer cada una de las acciones con respecto al primer informe de gobierno que emitirá Oscar Leggs, verdades o mentiras, las declaraciones en contra de su administración han puesto a Leggs Castro a la defensiva.