Captan en video a repartidor de Amazon escupía a los paquetes

Foto: Actualidad RT

Estados Unidos (Actualidad RT).- En Los Ángeles, EE.UU., un repartidor de Amazon fue grabado al escupir en su mano y luego esparcir la saliva sobre un paquete antes de entregarlo a su cliente. El hecho ocurrió el día de ayer en una residencia dúplex del vecindario de Hancock Park, en momentos en que la nación norteamericana se posiciona como la más afectada por la pandemia del coronavirus.

En el video, publicado por varios medios locales, se observa cómo el empleado escupe en el pedido, unta la saliva y se dispone a tomar una foto para verificar la entrega. Su acción fue grabada por una cámara de timbre.

Watch!

Footage of a #LosAngeles @amazon delivery driver spitting on packages.

Dear @amazon why are your employers #spitting on our deliveries? Fire this person immediately! Who does this person work for?

Man then confirms the delivery with his cell phone. pic.twitter.com/qkCbcI0pT1

— Maryam Henein/ #Shadowbanned (Follows Appreciated) (@MaryamHenein) March 27, 2020