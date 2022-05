Capufe debe aportar soluciones con la movilidad de la ciudad: Víctor Castro

El lunes 30 de mayo a las 7 de la mañana el municipio vivió un calvario al registrase varios accidentes vehiculares en diferentes puntos de la ciudad. Los que mayores afectaciones ocasionaron, fueron los que se suscitaron en la carretera Transpeninsular, la cual quedó prácticamente parada derivado a que un camión de volteo en San José del Cabo, y una carambola en Cabo San Lucas afectaron parte de los carriles de esta vialidad.

Referente a este tema, el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, reconoció el problema que vive actualmente el destino. Recalcó que lejos de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no tenga recurso para obras, mencionó que es un tema que todas las instancias relacionadas tienen que resolver. Principalmente Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes se niegan a abrir sus casetas cuando se registra un paro total en la carretera.

El gobierno estatal señaló que la movilidad ya está impactando de manera negativa en la economía e imagen del municipio, por este motivo señaló que Capufe tiene que comenzar a realizar mejoras en su servicio, ya que no pueden excusarse diciendo que no cuenta con recurso cuando es una vialidad que cuenta con mucha entrada de dinero; al ser una vialidad turística que conecta de forma directa con el Aeropuerto Internacional de San José del Cabo

“Le está perjudicando a la economía, la gente viene a descansar, la gente tiene que hacer colas larguísimas que amplía las casetas, que coloque los servicios que requiere; no hay ni baños en la casetas. Hemos estado insistiendo, pasa mucha gente y no creemos que no tengan recursos para mejorar esto. Debe hacerse de manera integral y ese libramiento juega un papel muy importante en la movilidad de la comunidad.”