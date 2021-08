Carlos Tinoco a favor del retorno a clases presenciales de manera responsable

Carlos Tinoco Balderas, presidente de la Asociación Civil Empresarios de Los Cabos, dijo que el regreso a clases presenciales, es un tema polémico y de análisis, dejando en claro que el Covid-19 existe y no se va a terminar, todos los días hay cepas nuevas y riesgos, sin embargo, así como se ha estado manejando la industria turística en el Municipio de Los Cabos con mucha responsabilidad y sensibilidad, igualmente podría ser el caso de las escuelas.

“El regreso a clases también puede ser retomado por la autoridad y padres de familia, la afectación que están sufriendo estas nuevas generaciones, no se ve ahora pero en algunos años sí, el no tomar las lecciones o las clases de manera presencial, afecta mucho la autoestima del menor, los estudiantes corren el riesgo de ser inseguros”.

Señaló que padres de familia no deben permitir que los menores se acostumbren a no convivir con otras personas, estilo de vida que no es sano, ya que se les coartan en cierto modo lo libertad.

“Están confinados y con poca socialización, es respetable la decisión de los padres de familia sin embargo, el retorno a clases puede llevarse a cabo de manera responsable y convivir con esta nueva realidad, no es recomendable que los niños sigan en su casa recibiendo una pobre educación mediante internet, participación limitada, por lo que es momento de retornar, tal vez no estamos preparado para ello, pero en algún momento tiene que darse”.

Puntualizo que no puede negarse el regreso a clases, los niños tienen que salir a la calle y vivir como lo están haciendo los padres, que todos los días van trabaja y regresan a sus domicilios con el sustento.

“No todos los padres van a restaurantes y centros comerciales, van a trabajar por que tienen que traer el sustento a la casa y claro que hay un cierto riesgo, ese mismo riesgo que corre el padre de contagiarse por que se subió al camión, el virus lo va a llevar a su casa, son situaciones similares, así que los niños tienen que salir a las aulas”.

Recalcó que autoridades estatales deberán invertir en infraestructura educativa y crear obras preventivas que permitan a los alumnos y docentes cumplir con los protocolos de sanidad, la sociedad no puede negarse y estar esperanzado a que el Covid-19 va a desaparecer, es momento de enfrentar que nuestra realidad es vivir con el SarsCov2.