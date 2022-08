Carpa de masaje instalada en CSL está fuera de toda norma

Lilzi Orci, presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, dio a conocer que la carpa de masaje que se amparó ante la Federación para de manera impune instalarse en la playa de El Médano está fuera de toda norma, entiende que debido a la vocación del destino hay quienes quieren sacar provecho y ganar algo, pero todo debe ser de manera legal.

Detalló que en el tema de vendedores ambulantes y/o comercios irregulares en la zona de playa, hoteleros trabajarán de la mano con autoridades municipales para de esta manera sumar esfuerzos con el personal de seguridad de los hoteles entre otras acciones.

“Hemos hecho equipo y estamos trabajando en conjunto y sobre esa carpa, hay un amparo y en el que autoridades municipales están buscando la estrategia legal para como poder combatir este tipo de comercio que no está permitido en la zona y no cuenta con su licencia de operación para el comercio municipal, esperando que pronto se pueda solicitar, estamos conscientes de la bonanza que trae un destino turístico como Los Cabos y del que todos de cierta manera tener un cierto de beneficio a través de diferentes comercios que el propio turista busca y hace atractivo, pero en lo que no estamos de acuerdo es que no se hagan de la manera legal”