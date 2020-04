“Carpas sanitizantes están avaladas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud”

Luego de la donación de carpas sanitizantes que hicieran las autoridades municipales al Hospital General de Cabo San Lucas, así como a la clínica de IMSS No.26, que es una unidad especial de Covid-19, el director municipal de Salud Adán Monroy aclaró que dichas carpas están avaladas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud, mismo en donde se encuentran todas las autoridades a nivel estatal quienes rigen a cada municipio para tomar las decisiones correctas, esto luego de que el Subsecretario de Salud Federal no avalara el uso de las carpas sanitizantes.

“Todo lo que nosotros estamos donando se pasa por una evaluación por las áreas correspondientes y si es aprobado entonces se entrega, en caso de no ser aprobado se deciden no brindar o hacer uso de los materiales; estas carpas sanitizantes están avaladas por la Coepris a nivel estado. El Subsecretario de Salud a nivel federal no avaló el uso de estás carpas por diversos aspectos: 1. La mayoría de los productos químicos que están utilizando son altamente alérgenos y que puede generar algún tipo de enfermedades dermatológicas de la piel o alguna conjuntivitis química sin embargo también existen otros productos que están avalados por la Coepris qué es la que nos puede determinar si un producto puede servir o no”.