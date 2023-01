Se realiza la primera “Carrera Indígena y Afromexicana” en La Paz

Este sábado 7 de enero, se realizó la primera “Carrera Indígena y Afromexicana” en las inmediaciones del malecón costero de la ciudad de La Paz. Más de cien personas se congregaron para correr los diez kilómetros pactados en este evento que fue dirigido al público general. El recorrido inició en el Kiosco, continuó por el paseo Álvaro Obregón hasta la playa “La concha” y regresar al punto inicial.

Fue a las ocho de la mañana cuando se dio el banderazo de arranque, donde los competidores salieron con mucha algarabía. Más allá de la competencia, perduró el ambiente deportivo en todos los participantes que iniciaron su recorrido con mucha actitud, por llegar a la meta motivados en compañía de sus rivales que también se inscribieron en el resto de las categorías.

Una de las competidoras, Yanetzi Monserrat Pasten Olvera, finalizó en primer lugar en la categoría juvenil y contó en exclusiva para CPS Noticias su experiencia en esta carrera.

“En esta carrera, fui la primera en mi categoría y me siento muy contenta, no había hecho diez kilómetros y al principio me sentí agotado, pero después ya recuperé el ritmo, todos los competidores jalaron muy rápido por la emoción, pero bien (…) al principio la ida estuvo bien, pero en general sentí bien el clima, yo creo que fue algo importante y es importante que se lleven a cabo este tipo de eventos”.

Asimismo, el primer lugar en la categoría libre fue para Horacio López González, quien ya cuenta con experiencia en maratones y platico a este medio periodístico sobre su sentir por la presente carrera.

“Fue una carrera muy bonita, el clima se prestó hubo viento, pero todo muy bien organizado, yo soy maratonista, tengo 42 años y llevo ocho años compitiendo en distintas carreras en el Estado de México (…) a la gente le digo que se activen y se motiven para hacer ejercicio”.

Algunos otros participantes ganadores fueron Alma Verónica Rodríguez, Delia de la Toba Lucero, Iris Rosalba Navarrete, Jovan Berber, Oscar Pasten, Carlos Sandoval, Mario Guillen Pérez y Edna Rojas Cervantes.