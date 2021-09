Recomiendan no autorizar carreras de caballos sin condiciones seguras

Si no hay las condiciones seguras la opinión de Seguridad Pública es que no se autoricen las carreras de caballo en tiempos de pandemia, pero la autorización o no de este tipo de eventos corresponde a la Secretaría de Gobernación y hay una anuencia municipal firmada por la Secretaría General del Ayuntamiento.

Así lo externó el director general de Seguridad Pública Municipal, Juan José Zamorano, entrevistado con respecto a la trifulca realizada en pasada carrera de caballo en la zona de Santiago, donde se indicó que estuvo presente el exgobernador Leonel Cota Montaño y el regidor entrante, Raymundo Zamora, donde a través de un video se observó que no se guardó la sana distancia ni los asistentes portaban cubre bocas.

El jefe policíaco dijo desconocer si estuvo el funcionario federal y ex gobernador así como el regidor electo Raymundo Zamora en esa carrera pero si a través del video se observó la riña, los policías dieron varios rondines porque cuando se autorizan estos eventos se hacen recorridos para garantizar la seguridad, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

Al preguntarle el porqué se permiten este tipo de eventos en plena pandemia, dijo que por supuesto que como Seguridad Pública levantará la mano para emitir opinión al respecto para asegurar el cumplimiento de los protocolos, por parte de seguridad el trabajo que le compete es reforzar la vigilancia.

Mencionó que estará muy al pendiente para que cuando haya este tipo de eventos se refuerce la vigilancia y se verifique el cumplimiento de las normas sanitarias.