Cartera vencida del Oomsapas en Los Cabos supera el millón de pesos

Oscar Leggs Castro, presidente municipal de Los Cabos dio a conocer que el Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, tiene una cartera vencida de mil 411 millones de pesos y no solamente por parte de los habitantes sino de grandes empresarios, además de otros usuarios que de manera clandestina obtiene el vital líquido, lo que denota que hay demasiada corrupción y acaparamiento.

Indicó que en su gira de trabajo en la ciudad de México con autoridades la Conagua presentó la problemática de 80 colonias que no tienen agua potable por lo que se requiere del apoyo de las autoridades federales para atender la sentida demanda, además de buscar los mecanismos para resolver la cartera vencida y de aquellos morosos que están conectados clandestinamente y que por ende no pagan el servicio y no habló de los habitantes de las colonias sino de grandes empresarios, que serán visitados ya que deben de pagar, no habrá privilegios para nadie.

Recalcó que hay algunos detalles adversos en el tema de la desalinizadora por lo que tuvieron que ir a la Ciudad de México ante la Comisión Nacional del Agua para destrabar los problemas, no es justo que por cuestiones internas la sociedad pague las consecuencias.

“Si bien nos va será dentro de 2 años y medio que se tenga la planta desalinizadora, por lo que no tenemos que esperar, por eso trabajamos de manera conjunta con Conagua, viendo las fortalezas y cómo podemos hacer las reposiciones necesarias y apegarnos al Decreto del Presidente y que vence el 30 de noviembre y que implica el hacer modificaciones y adecuaciones para que haya agua potable desde Cabo San Lucas”.

Dejó muy en claro, que sí hay recurso en Cabo San Lucas y lo va a demostrar, lo que sí hay todavía es mucha corrupción y la estamos atacando, es difícil ya que se están pisando callos muy grandes, sin embargo, no nos vamos a detener, los cabeños van a tener agua y para eso cuentan con el apoyo de la Federación.

“Es cierto que está sobre explotado lo que es la cuenca de CSL pero en el papel, ya que hay mucho acaparamiento en Cabo San Lucas y San José del Cabo, así que vamos a revisar concesión por concesión, así que nos queda para eso y mucho más”.

Puntualizó que de la cartera vencida y que asciende a mil millones de pesos, no es nada, ya que el adeudo es 2 a 3 veces más, ya que hay muchos que tienen agua y no pagan o no son contribuyentes, entonces sobre eso, serán acciones que se desarrollaran paso a paso para lograr el objetivo de que todos cumplan con su obligación y aquellos que no atiendan el llamado serán exhibidos públicamente.