Carros chocolate convierten a México en el corralón de Estados Unidos: PAN

El presidente del Partido Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, criticó la ampliación del plazo para regularizar carros chocolate. Indicó que esta acción convierte a México en el corralón de Estados Unidos.

Tras el anuncio del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, de que, de nueva cuenta, se extenderá el decreto para la nacionalización de vehículos extranjeros, Cortés Mendoza denunció que dicha medida no soluciona el problema de raíz.

“[Preocupa] que entonces México ya no sea solo el patio trasero de los Estados Unidos para recibir migrantes no mexicanos, sino también sea corralón de los Estados Unidos para recibir vehículos altamente contaminantes y peligroso […] Es lamentable que simplemente este gobierno con una medida cortoplacista trate de resolver, mal resolver, los problemas. Tiene que resolverse sí, pero tiene que verse hacia adelante”, comentó.

El dirigente panista hizo hincapié en que la presencia de los autos chocolate en el país pone en riesgo a los mexicanos debido a que estos vehículos suelen utilizarse para cometer actos delictivos. Enfatizó que otro de los puntos en contra de dichos vehículos son los daños que pueden generar al medio ambiente. Asimismo, señaló que afecta económicamente a la industria automotriz y la generación de empleos relacionados a esta.

En este sentido, expresó que el Gobierno de México debe plantear estrategias para que las familias no opten por los carros chocolate.

“Generar financiamientos, apoyo para que la gente pueda hacerse de vehículos, pero vehículos que no gasten tanto combustible, que no cueste tanto su mantenimiento, que no pongan riesgo la vida de quien lo maneja, o de quienes van en el vehículo, o de otros terceros”, mencionó.