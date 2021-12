Envían carta a AMLO para que intervenga en problema de minería tóxica

La escritora y periodista, María Virginia Güereña Mill, en representación de la comunidad cultural y artística de Los Cabos exhortó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador a que ponga una solución a los diversos temas que son de preocupación ciudadana en el municipio de Los Cabos.

En el documento se pide al Presidente de la república que frene la amenaza latente que representa para el estado la presencia de las empresas mineras que se encuentran sobre la Sierra de la laguna, mismas que tienen concesiones con más de 50 años afectando el único depósito de agua natural que se tiene para sobrevivir las ciudades, pueblos, puertos y rancherías del sur de nuestra península.

“No tenemos agua en nuestros municipios y la mega-minería además de que exige el empleo de exageradas porciones del vital líquido, la mayor parte después de utilizarse terminará contaminando al agua limpia. No lo permita señor presidente de la República Mexicana”, expresa.

Por otro lado, resaltó la preocupación sobre de los graves problemas viven los artistas de Los Cabos y toda la comunidad cultural, dado que los teatros hechos con recursos federales, estatales y municipales se caen a pedazos y añadió que no hay dinero suficiente ni tampoco el recurso humano preparado para reconstruir estos recintos que tanta falta hacen para educar a una población que tiene un grave riesgo de transculturación.

“Sudcalifornia es la cuna del arte mural rupestre; poseemos un origen ancestral; anterior a las misiones jesuitas; somos un destino turístico multicultural; pero desafortunadamente tenemos a una directora del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes que no tiene ni la preparatoria terminada; no cuenta con la trayectoria cultural, ni el respaldo de la comunidad artística, solo el amiguismo, influyentismo y capricho del presidente municipal Óscar Leggs Castro, es lo que la mantiene en un puesto para el cual la funcionaria Irene Román Salgado, no está capacitada”