Carta en mano, vecinita del vado Santa Rosa espera a los Reyes Magos

“Ellos traen los juguetes y hacen feliz a los niños”, fueron las palabras de la pequeña Zuleyma de tan sólo 8 años de edad, ansiosa por la llegada de los Reyes Magos este 6 de enero; la menor vive con su hermana Giselle de 3 años y su abuela Elizabeth Pérez Trejo en el asentamiento irregular conocido como “Vado de Santa Rosa”, y con la autorización de ella compartió para las cámaras de CPS Noticias la carta que realizó una semana antes de la llegada de los Reyes Magos a su hogar.

“Le pedí pintura y un juego de té, un vestido para mí y uno para mi hermana, y una muñeca de juguete”. “Me han traído regalos a mí y a mi hermana, una bici, muñequitas de juguete y a ella le trajeron una tablet”, indicó Zuleyma.

La pequeña explicó que la carta que escribió a los Reyes Magos la dejó en el árbol navideño, y que espera con ansias la llegada de estos personajes, ya que los quiere conocer en persona porque son quienes les “quitan la tristeza a los niños”.

“Divina inocencia”, comentó la abuela de la menor, quien explicó que en un principio no se acostumbraba a pedir a los Reyes Magos y que gracias a la extensa multiculturalidad de Los Cabos, los niños se han arraigado a diversas costumbres por lo que ahora, no sólo esperan la llegada de Santa Claus con regalos.

“No acostumbrábamos los Reyes Magos, se festeja más la Navidad, pero como ya hay muchas personas de fuera en el municipio, empiezan estas peticiones, aunque la economía no es muy buena para los Reyes Magos, haremos el sacrificio”.