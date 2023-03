Emociona a cabeños la cartelera musical de sus fiestas patronales

Las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo es uno de los eventos más importantes para la comunidad local y turistas en México, se llevarán a cabo este año con una cartelera de artistas de primer nivel. Los Tigres del Norte, Banda El Recodo, Margarita La Diosa de la Cumbia, Marca Registrada, Pancho Barraza y Lalo Mora, entre otros, se presentarán en el evento que promete ser emocionante y diverso para todos los gustos.

Para conocer la opinión de la comunidad local sobre las fiestas, este medio de comunicación realizó un sondeo en San José del Cabo. La mayoría de los encuestados manifestaron estar interesados en asistir a las festividades y algunos de ellos expresaron su emoción por ver a los artistas que se presentarán en el evento.

Raul Anton, uno de los entrevistados, compartió su experiencia como asistente de las Fiestas Tradicionales de San José del Cabo, detallando que ha estado asistiendo a las celebraciones durante más de 35 años y que esta no será la excepción.

“No me imagino que vaya a estar bien, va a haber muchos chupes y muchas chicas. De su primera experiencia, todo fue bonito, los carritos con tequila y todo estuvo bien. Una vez vi más bandas, como Banda Machos, ahí fue donde fue el mundial, no me acuerdo, pero sí se puso bien, pero bueno, ahí se ponía bien de frente de la Cruz Roja, poniendo un templete con un grupo norteño. La pelea de bailar”.