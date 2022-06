Casa de Gobierno de SJC no será rifada en la lotería

El pasado 25 de abril el gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío declaró que sería el Congreso de Baja California Sur el que debía de analizar y dictaminar el proceso de desincorporación del terreno donde el exmandatario Carlos Mendoza Davis decidió construir una residencia de lujo, para posteriormente sortearla a través de la Lotería Nacional.

El pasado viernes al arribo de la audiencia pública, Castro Cosío confirmó que la Casa de Gobierno de San José del Cabo se rifará el próximo año siempre y cuando no se concrete una venta para los meses de agosto o septiembre del año en curso.

“Ya se hizo todo ese trámite pero duró como suele pasar más del tiempo debido y finalmente ya no nos daba el plazo para junio, entonces tendríamos la otra fecha de marzo pero yo quiero darle hasta agosto si la podemos vender con lo que el avalúo generó que son 35 millones de pesos a la Lotería Nacional nos paga el avalúo y lo demás queda para la asistencia pública por el trabajo de la lotería pero si la podemos vender más de 35 millones de aquí a agosto septiembre si no si ya le damos para que en marzo la rife la lotería y no de los 35 millones de pesos en marzo”.