Casa Sheila ofrecerá servicios de esterilización de perros y gatos

El próximo 20 de noviembre, la organización civil_ Casa Sheila instalará una clínica de esterilización canina y felina en la secundaria José Refugio Rodríguez González, ubicada en la colonia Santa Rosa a partir de las 07:00 horas.

A través de sus redes sociales, Casa Sheila publicó la convocatoria para la esterilización de mascotas, solicitando a los interesados presentarse con los animales a las siete de la mañana en punto, también especifica que estos deben de ser mayores a 3 meses de edad y contar con un ayuno de ocho horas mínimo de alimento; cabe mencionar que se aceptarán máximo tres animales por persona y no se atenderán hembras amamantando o en celo.

La organización detalló que el proceso quirúrgico es gratuito, sin embargo, los antibióticos que se emplean para el proceso de intervención y recuperación tienen un costo de acuerdo al peso de la mascota. También señala que, al ser un proceso de larga duración, los asistentes pueden llevar sombrillas, sillas, agua, comida, además de dinero efectivo para la adquisición de los antibióticos correspondientes.

Mariana Lemus integrante de Casa Sheila compartió la importancia de esta campaña y los beneficios que trae consigo la esterilización de las mascotas.

“Al tener una mascota la responsabilidad de uno mismo es llevarlas a esterilizar, la esterilización tiene muchas ventajas, por ejemplo en las hembras les quita el celo por completo, quitan los embarazos no deseados cachorros por todos lados y les das una mejor vida, porque evita infecciones uterinas después o quistes ováricos, reduces la incidencia de tumores de mama entre muchísimas otras cosas y bueno, pues obviamente los machos, pues ya no van a buscar a la hembra para montarla y volvemos a lo mismo, así quitamos cachorros, no deseados y controlamos la población canina y gatuna de nuestra comunidad”.

La falta de información que existe sobre la esterilización de mascotas es un factor que, de ser corregido, podría evitar el abandono de millones de perros y gatos cada año. Con datos de la Sociedad Mundial de Protección Animal (WSPA), una perra en etapa reproductiva de talla mediana puede tener en seis años una descendencia de hasta 180 cachorros, detallando que la mitad de las camadas son hembras y pueden iniciar con este ciclo de reproducción en menos de un año.