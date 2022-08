Casa afectadas por incendio en Todos Santos fueron construidas en zona de riesgo

De los daños que dejó la ola de incendios provocados en Todos Santos, cinco viviendas resultaron afectadas, las cuales se encuentran en un área residencial ubicada entre los palmares. El delegado municipal, Francisco Salgado Agúndez, destacó que fueron construidas en una zona de riesgo donde están propensas a incendios, se filtra el agua de los canales y tiene una superficie fangosa.

En esta ocasión las llamas arrasaron con algunas palapas, infraestructuras menores y una caballeriza, casi todas de propietarios de origen extranjero que no se encontraban en la localidad durante los sucesos, y al no ser personas de grupos vulnerables, las autoridades realmente no han considerado entregar apoyos para subsanar las pérdidas.

“Aunque sí vamos a hablar con ellos y ver si se requiere la acción del gobierno, pero con todo respeto, no es una colonia populosa, es zona residencial y de personas que construyeron ahí aún a sabiendas de que hay todos estos riesgos”, expuso.

Añadió que los dueños de las viviendas son extranjeros que llevan años radicando en Todos Santos y ya forman parte de la comunidad, pues crearon un sentido de pertenencia, aunque pasen largas temporadas lejos de la comunidad. Dijo también que durante la reunión del fin de semana abordarán este tema, así como el libre acceso en caminos.

“Algunos están fuera del país y dejan sus casas en resguardo con trabajadores, con gente de su confianza, entre ellos traen una muy buena organización, se retiran de periodo vacacional y dejan encargado con algún conocido, algún connacional o algún trabajador”, indicó.

El delegado municipal señaló que se han enfrentado con el hecho de que varios residentes del lugar llevan meses fuera del país, así que están buscando la manera de comunicarse vía telefónica para informarles la situación y que manden un representante a la junta para estar al tanto de los acuerdos realizados entre las autoridades municipales y los todosanteños.