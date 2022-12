Casas de apuestas incumplen pagos del Brasil vs Croacia

Las casas de apuestas electrónicas conocidas como (online) que actualmente se publicitan en medios electrónicos, recibieron decenas de inconformidades de usuarios que apostaron y no recibieron el monto prometido como ganancia de acuerdo con los momios publicados del Brasil vs Croacia (Croacia +910 empate +400 Brasil -264). El momio es la posibilidad con la se cuenta de que un resultado se dé o no, lo que quiere decir, la posibilidad que un equipo de cualquier deporte, gane, pierda o empate.

Las casas de apuestas informaron antes del partido que los momios por la victoria de los croatas eran de +910; es decir, que por cada 100 pesos los usuarios tendrían mil 10 pesos de recompensa.

Sin embargo, al término del partido las casas de apuestas argumentaron que los resultados tenían ciertas especificaciones como que el momio aplicaba para el resultado durante los 90 minutos, que las condiciones cambian cuando el partido se define en tiempo extra o en penales.

“De acuerdo con nuestras reglas de apuesta, todos los marcadores de partidos de fútbol se consideran como 90 minutos, incluido tiempo agregado; sin embargo, no incluirá tiempos extra, a menos de que el mercado indique lo contrario”, explicó Caliente ante los cuestionamientos de los usuarios.

Más inconformidades se dieron con la apuesta sobre si Neymar metía gol, sin embargo, como el gol del atacante brsileño llegó hasta el primer tiempo extra no obtuvieron ganancias.

“¿Por qué si Neymar hizo un gol y la apuesta dice ‘Anota en cualquier momento’ me marca como ‘No ganada’?”, protestó uno de los usuarios bajo un seudónimo relacionado con los asesores de apuestas.

En el caso de dicho desafío, sostuvo la empresa, el jugador debió haber anotado en tiempo regular para que resultara ganadora.

Los números en dinero que arrojan las apuestas son exorbitantes de acuerdo con los expertos, se pueden facturar hasta 180 millones de pesos con apuestas de 300 pesos en promedio. En lo que respecta a México, según un estudio realizado por la operadora Strendus y Global Sports Betting Market en 2020, consignado por la revista Forbes, se calcula que la Copa del Mundo en Qatar puede superar los 675 millones de dólares en apuestas.

Lo que es un hecho es que las casas de apuestas online cada vez son más populares a nivel mundial y que las variaciones que se tienen al momento de pujar por un resultado son diferentes de acuerdo con las condiciones que se estén presentando en el partido, será importante verificar las condiciones y las llamadas letras chiquitas en los contratos.