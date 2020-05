Casi 7 mil defunciones en México por Covid-19

Nuevo máximo de decesos se presentó en las últimas 24 horas, al llegar a 479 muertos por coronavirus. El total es de 6,989 muertos; la cifra está muy cercana a los 7 mil.

Los infectados en el último corte es de 2,960 casos. No hay duda de que el ascenso es claro y aún no se ve para cuando vaya a haber un declive de la curva. En el segmento de infectados México acumula 62,527.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología detalló que hay un total de 13, 347 confirmados activos al momento. Además, hay 33 mil 801 casos sospechosos, aunque con 113 mil 742 casos negativos acumulados en el país.

Destacó que se han estudiado a 210 mil 070 personas desde que comenzó la epidemia en el país. De ellas, 113 mil 742 obtuvieron resultados negativos.

Las camas ocupadas con ventilador a nivel nacional es del 35%; en la Ciudad de México solo hay una disponibilidad del 36% de las camas de este tipo según las autoridades sanitarias.

En laboratorios privados se han encontrado más de 30 mil casos positivos que NO se encuentran considerados en las estadísticas que presenta la Secretaría de Salud. Según los especialistas estos no son casos debido a que no pueden determinar si estos positivos desarrollaron o no la enfermdad covid-19.

En México hay más de 400 mil pruebas disponibles para ser utilizadas.