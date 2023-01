Casi ocho años y aún no le pagan su finiquito

A mediados de mayo del 2022, CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos compartió el calvario que ha vivido el señor Jesús Cortés Gómez quien tras enfermarse severamente de las piernas aparentemente fue despedido de manera injustificada, y ahora exige que se le pague lo que por ley le corresponde, pues asegura no recibió su finiquito desde el 2015.

Pese a que ya han transcurrido casi ocho años, la Junta Especial No.3 de Conciliación y Arbitraje en San José del Cabo sigue sin darle una respuesta a su caso. Incluso, el pasado 22 de abril del 2033 postergaron un mes más su fallo.

El señor Cortés Gómez, expuso que la empresa de seguridad “Control de Protección y Custodia S.A de C.V” lo despidió en el 2015 luego de que una de sus piernas fuera gravemente afectada por laborar de pie jornadas de 12 por 12, durante la protección de los almacenes que instaló la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el 2014 por las afectaciones del huracán Odile.

Añadió que está lastimado del pie izquierdo a causa del trabajo con una úlcera activa de 10-15 centímetros periférica, le dan citas largas y no le han dado respuesta o resolución, a lo que declaró sentir que solo le dan vueltas a su caso y no hay ninguna solución y aún no se resuelve nada de su finiquito.

Denunció que Juan de la Peña, presunto abogado consiguió una orden de embargo de liquidación y comparte que todo ese trámite se ha hecho de corrupción.

Es así como cansado de que su situación laboral no tenga resolución luego de ocho años pide el apoyo de las cámaras y micrófonos de este medio periodístico para que llegue a oídos las personas que sea necesario para resolver su caso.

Finalmente, el señor Jesús Cortés Gómez destacó que solo quiere que le entreguen el finiquito que le corresponde.