El 91% de las casillas en el distrito 02 electoral ya cuentan con funcionarios

A poco menos de un mes de efectuarse la consulta de Revocación de Mandato, Claudia Santos Ordóñez, vocal ejecutiva del INE en San José del Cabo, informó que ya concluyeron la primera etapa de capacitación, sin embargo, aún continúan con la integración de casillas.

Explicó que el pasado mes de enero, el Concejo Distrital aprobó la instalación de las 160 casillas a instalarse en el Distrito 02 que comprende Los Cabos y la parte sur de La Paz.

“En comparativo con el proceso electoral de 2021 que fueron 465 casillas únicamente van a ser esta vez 160, no quiere decir que no vayamos a tener todas y todos los ciudadanos una papeleta en el cual emitir nuestra opinión, si no que sencillamente en algunos casos la población tiene que desplazarse más para poder acudir a la casilla”, mencionó.