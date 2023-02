Casimiro Zamudio, vocalista de “Mi Banda El Mexicano”, sorprende trabajadores de un hotel en CSL

La alegría se apoderó del hotel resort Pueblo Bonito en Cabo San Lucas, cuando el reconocido vocalista Casimiro Zamudio, fundador de la banda musical “Su Majestad Mi Banda El Mexicano“, se presentó para echarse un palomazo con los trabajadores del lugar.

El famoso artista, quien se encontraba disfrutando de su onceavo aniversario de bodas en el lugar, no dudó en compartir su felicidad con sus seguidores y el personal del hotel.

“¡Feliz, feliz en Pueblo Bonito Resort, en San Lucas!”, publicó Casimiro en sus redes sociales, junto a un video en el que se le ve cantando y bailando con las meseras del hotel.

Aunque la mayoría de los presentes eran turistas extranjeros, que quizás no reconocieron al cantante, Casimiro no perdió su entusiasmo y buena vibra, demostrando que su pasión por la música y la fiesta no tiene límites.

Los seguidores del artista no tardaron en expresar su alegría y admiración por él en los comentarios, destacando su talento y carisma.

Sin duda, la presencia de Casimiro en Cabo San Lucas fue un regalo para quienes tuvieron la suerte de compartir un momento con él y para todos sus fans que siguen disfrutando de su música y su energía contagiosa.