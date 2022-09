Castro Cosío anuncia la fecha de su 1er. Informe de Gobierno

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, anunció que hay fecha y lugar para la presentación de su 1er. Informe de Gobierno. El evento, que se desarrollará en Guerrero Negro el 25 de noviembre, tendrá un formato distinto al tradicional.

“Ya va a ser el 25 de noviembre en la población de Guerreo Negro. El formato se va a cambiar en este periodo. Ya no va a ser el día del gobernador. Me di cuenta en el evento que hicimos que no es para la comunidad algo trascendente. Es protagonismo político innecesario. Yo no voy por una hora de gloria ahí, para nada”, puntualizó.