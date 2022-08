BCS tendrá catálogo de comunidades indígenas y afromexicanas

Este viernes el Congreso del Estado de Baja California Sur inició los trabajos para conformar el Catálogo de Comunidades Indígenas y Afromexicanas asentadas en la entidad; de la mano del Poder Ejecutivo y de los Ayuntamientos, recopilarán información sobre el número de personas indígenas y afromexicanas que habitan en la media península, así como su distribución demográfica.

Durante esta primera mesa de trabajo, la diputada Eufrocina López Velasco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, destacó la importancia de contar con datos reales sobre dichos grupos poblacionales.

“Es momento de dar certeza a las comunidades que ya habitamos en estas tierras desde hace muchos años y que tenemos derecho a ser tomados en consideración para los proyectos nacionales, estatales y municipales; pero para hacerlo posible es indispensable tener datos certeros”, enfatizó.

La diputada informó que el objetivo de esta tarea es visibilizar a estas comunidades que han sido relegadas y dejadas de lado por las autoridades; como ejemplo de esto, habló de la situación a la que se enfrentan en Los Cabos; sin embargo, mencionó que es algo que ocurre en los cinco municipios.

“En Los Cabos hay colonias donde, de verdad, causamos vergüenza, causamos lástima, y no debería de ser así, vivimos en lugares inhóspitos, lugares que ni siquiera tenemos luz, que no tenemos agua bien establecida, ¿y por qué?, porque para el gobierno no existimos, porque para el gobierno nosotros no somos ciudadanos sudcalifornianos”, expuso.

Por su parte, el representante estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas Celerino García Sánchez, apuntó que los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no muestran un panorama real en cuanto al número de habitantes indígenas en el estado, por lo que dichos datos deben reforzarse con trabajo de campo.

En reuniones posteriores, se establecerá la metodología que se seguirá para hacer posible este catálogo.