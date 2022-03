Catástrofe humanitaria en ciudades ucranianas

Mientras las fuerzas rusas rodeaban la capital ucraniana, ciudades como Mykolaiv y Mariupol vivían una situación humanitaria desesperada, con algunos ciudadanos peleando incluso por comida.

Los bombardeos rusos destrozaron el aeropuerto de Vasylkiv, unos 40 kilómetros al sur de Kiev, según el alcalde de esa ciudad.

Los suburbios del noroeste de la capital, como Irpin y Busha, también llevan días bajo las bombas rusas y los blindados de Moscú avanzan por el eje del noreste.

El consejero de la presidencia ucraniana, Mikhailo Podolyak, afirmó que Kiev “está sitiada” y que las tropas rusas centran también sus esfuerzos en Mariupol y en varias localidades del centro del país.

Los servicios ucranianos indicaron este sábado que siete personas, entre ellas un niño, murieron el viernes en un ataque ruso, cuando estaban siendo evacuadas del pueblo de Peremoga, cerca de Kiev.

En Mariupol, el puerto estratégico del mar de Azov que lleva 12 días cercado, los habitantes están desconectados del resto del mundo y privados de agua, gas y electricidad. Es una situación “casi desesperada”, advirtió Médicos Sin Fronteras (MSF), dos días después de que un representante del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) señalara peleas para conseguir alimentos.

“Mariupol asediada es actualmente la peor catástrofe humanitaria del planeta. Mil 582 civiles muertos en 12 días, enterrados en fosas comunes como esta”, dijo el jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmytro Kuleba, en un tuit acompañado por la foto de una zanja con cadáveres.

Besieged Mariupol is now the worst humanitarian catastrophe on the planet. 1582 dead civilians in 12 days, even buried in mass graves like this one. Unable to defeat the Ukrainian Army, Putin bombs the unarmed, blocks humanitarian aid. We need planes to stop Russian war crimes! pic.twitter.com/CSFPSlzrTa

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2022