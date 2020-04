Catedral neoyorquina será utilizada como hospital por COVID-19

Nueva York, (Notimex).- La Catedral evangélica de San Juan el Divino, en Manhattan, y considerada una de las más grandes del mundo, será habilitado como hospital de emergencia para atender pacientes con coronavirus.

Medios estadounidenses confirmaron hoy que al menos 200 enfermos serán atendidos en nueve tiendas médicas con clima acondicionado, dijo el decano del sitio, Clifton Daniel III.

Los responsables de la edificación, con 11 mil 022 metros cuadrados de espacio, dijeron a The New York Times que se entregaron alrededor de 400 camas la semana pasada, aunque no está claro si todos los pacientes serán tratados específicamente por el virus.

La cripta se utilizará como “área de preparación” para el personal médico en la primera vez que el edificio será utilizado como hospital de emergencia.

“En la historia y la tradición de la iglesia, y siguiendo el ejemplo de Jesús, las catedrales han servido durante mucho tiempo como lugares de refugio y curación en tiempos de plaga y crisis comunitaria”, dijo Daniel en un comunicado al Episcopal News Service, la semana pasada.

Se estima que los pacientes comenzarán a llegar a fines de esta semana o principios de la próxima y contará con personal médico del hospital Mount Sinai Morningside, ubicado a un lado del complejo religioso.

La idea fue impulsada por Samaritan’s Purge, organización evangélica que construyó otro hospital de emergencia en Central Park. Es dirigida por el reverendo Franklin Graham, criticado por su rechazo a los musulmanes y a la comunidad LGBT.

Nueva York registra este martes 131 mil 830 contagios y tres mil 485 muertos.