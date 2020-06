Cautela, cabeños, para evitar rebrote de Covid-19: Líder hotelero

El presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup, alertó con ser muy cautos en el regreso de las actividades económica. Compartió que el regreso a la nueva normalidad hay que cooperar y cuidarse para que no vuelva a subir la tasa de contagios en el destino turístico.

Lo anterior lo reveló al conocer de la estrategia de promoción del destino que se lleva a cabo en estos momentos y reiteró el interés del sector en participar, pero si dijo, es importante que no aumenten los contagios por el COVID-19

“Encontramos muy buena reacción a las tres campañas, mucho interés en participar y lo que más el mensaje que se envió que todos quisiéramos abrir ya cuanto antes y que la economía genere y se haga rápido pero compartimos el hecho de que esto no va a suceder si no baja la tasa de contagios en el destino y cambiamos la posición del semáforo, me causó muy buena impresión todos comprometieron a colaborar en sus áreas de influencia para que la gente comprenda que el hecho de desobedecer la sana distancia o no usar mascarillas, lo que realmente puede suceder se suba el nivel de contagios y con esto tengamos que echar para atrás la reactivación económica que sería falta para todos”.