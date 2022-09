Cayetano se adelanta con licencia para enfrentar cara a cara a su presunta victima

A cuatro meses de que se integró la Comisión Instructora que da seguimiento al juicio de procedencia de desafuero solicitado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que el legislador del Distrito XVI en Cabo San Lucas, enfrente el proceso penal, dónde se le acusa de un supuesto abuso sexual contra una ex regidora de la XIII Administración de Los Cabos.

Este medio día, circuló la información de que el diputado Juan Pérez Cayetano, decidió solicitar licencia ante el pleno del Congreso de Baja California Sur, esto con el objetivo de enfrentar los cargos que se le imputan. En una entrevista exclusiva para CPS Noticias y Tribuna de Los Cabos, Pérez Cayetano, dio a conocer que en efecto había solicitado pedir licencia indefinida para enfrentar el caso de abuso sexual del que se le acusa. Dejó claro que esto lo hace para estar en igualdad de condiciones con la denunciante.

“Lo hicimos a raíz de que no ha habido la atención debida, y de la manera en que lo estamos haciendo sería la forma de cómo vamos a enfrentar los dos directamente la justicia, sobre todo, que sea parejo totalmente; un juicio parejo. Porque en el Congreso no se puede, porque ellos no tienen obligación de pedir pruebas, entonces por eso lo vamos hacer”.