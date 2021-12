Cecyte 04 obtiene 8 medallas en “Encuentro Nacional Deportivo 2021”

Del 22 al 26 de noviembre en la ciudad de Aguascalientes se celebró el “Encuentro Nacional Deportivo de los Cecytes 2021”, y este 02 de diciembre el Cecyte 04 ubicado en Santa Rosa hizo la entrega de reconocimientos a sus 3 alumnos, así como al entrenador Rolando Romero Alejo por su destacada participación pues aportaron 8 medallas de las 14 que BCS obtuvo.

Al respecto Oscar Castro Orozco, director del Cecyte 04 expuso que el evento tuvo como fin agradecerles, pero sobre todo reconocer su enorme esfuerzo pues sin duda alguna dejaron en alto a Los Cabos y a BCS.

Explicó que, durante el encuentro de los Cecytes, BCS estuvo representados por 12 alumnos, destacándose entre ellos Nadia Jurado de la Cruz, Hovier Hernández Hernández y Stephanie Ivonnette Gutiérrez Chávez quienes son atletas de alto rendimiento, así como alumnos de su plantel pues de las 14 preseas obtenidas aportaron 8 logrando con ello que el estado encabezara el medallero

Destacó que todos los Cecytes de BCS pero sobre todo el que encabeza se sienten orgullosos y satisfechos de los lugares que se obtuvieron pues entre los 3 estudiantes obtuvieron 6 medallas de oro y 2 de plata las cuales fueron obtenidas de la siguiente manera: Nadia Jurado Cruz obtuvo oro en 100 metros Planos en relevos 4×100 y 200 metros planos; Hovier Hernández Hernández oro en relevos 4×100 y oro en revelos 4×400; Stephanie Ivonnette Gutiérrez Chávez oro en 800 metros planos, plata en 1500 metros y plata en relevos 4×400.

Así mismo y para concluir su intervención agradeció enormemente la constancia y esfuerzo del entrenador quien estuvo en cada momento con los jóvenes, logrando así representar a BCS con gran calidad a nivel nacional.

Por su parte el entrenador Rolando Romero Alejo agradeció todo el apoyo del maestro y se dijo contento y orgullo de poder trabajar con los jóvenes pues aseveró que aprende mucho

“Yo siempre he dicho que el mejor logro de un joven es cuando en el futuro son personas de bien, gente profesional y para eso ustedes son parte de ello y nosotros un refuerzo en la preparación, no es tanto de que sean campeones, si no los valores que le puede ofrecer el deporte en su vida cotidiana”, resalto.