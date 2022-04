Madre de familia celebra la detención del prefecto que acosó a su hija

Hace dos años, Blanca Albañez Ojeda, acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para interponer una denuncia por acoso sexual hacia su hija, el señalado era el prefecto de la secundaria en la que estudia la menor de edad, pero su caso fue desestimado. Finalmente, este viernes esa persona fue detenida, y aunque no se debió a su proceso legal, celebra que las autoridades procedieron en contra del acusado.

Mediante un comunicado de prensa, la dependencia judicial de Baja California Sur dio a conocer la aprehensión de Igor “N”, por el delito de abuso sexual y violación equiparada agravada a una estudiante de la Secundaria Técnica No. 20 ubicada en la colonia Camino Real, en la capital del estado.

A unos minutos de ver la noticia que esperó por tanto tiempo, Blanca se soltó a llorar:

“Estoy contenta porque se va hacer justicia por todo el daño que le ha hecho a la niña, por los dos años que ella ha estado sufriendo, porque solamente yo que soy su madre se lo que hemos estado pasando. Ahorita ya empezó su terapia, la psicóloga me dio muchos tips para ayudarle a la niña y me la van a estar tratando hasta que la niña supere el daño que él le hizo”, expresó.

En CPS Noticias hemos dado puntual seguimiento al caso de Blanca y de su hija, el cual se hizo público en redes sociales hace tres semanas, desde entonces estudiantes de esta escuela y padres de familia realizaron protestas en el centro escolar, el Malecón, y en las oficinas del gobierno estatal; aunado a esto, Blanca Albañez buscó ayuda en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y en el Congreso de Baja California Sur.

El 10 de abril el procurador de justicia dijo en exclusiva para este medio de comunicación que existía otra denuncia de una estudiante de la misma institución académica, la cual se interpuso en fechas recientes, pero no hubo más detalles; ahora se sabe que fue gracias a este nuevo proceso, que se logró la detención del imputado.

En torno a esto, surgió nuevamente la duda de por qué las autoridades dieron carpetazo años atrás al caso que presentaron Blanca y su hija en el 2020. A lo que Albañez Ojeda, por fin obtuvo respuesta, ya que le explicaron recientemente que cuando abrieron el expediente de su hija lo clasificaron como abuso sexual y no como acoso, por eso no procedió en su momento ya que no hubo violación, y ahora tendrán que abrir un nuevo procedimiento.

Ella no se arrepiente de alzar la voz por su hija y envió un mensaje a las jovencitas y mujeres que aseguran también haber sido víctimas de Igor “N”, y a las madres de familia, para que sigan denunciando.

“Por favor escuchen a sus hijas, créanles, créanles lo que las niñas les dicen, no las regañen, no les llamen la atención, yo lo primero que hice fue abrazar a la niña y hacer lo que tenía que hacer. Porque como papás tenemos que apoyarlos y es que si nosotros no lo hacemos las niñas se quedan calladas”, exhortó.

Blanca Albañez Ojeda ha llevado este largo proceso con el único fin de defender a su hija y alejar al presunto acosador de cualquier menor de edad. Hoy vuelve a confiar en las autoridades y cree que aún existe la justicia.